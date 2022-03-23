Savaş uzadıkça üslup sertleşiyor! Çin, Rusya için bütün G20 ülkelerine meydan okudu
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Rusya'nın dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan ülkelerin dahil olduğu G20 grubundan çıkarılıp çıkarılmayacağı tartışılırken Çin'den sürpriz bir hamle geldi. Konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hiçbir G20 ülkesi Rusya'yı G20'nin dışında tutamaz" ifadeleri yer aldı.
Ukrayna işgalinin 28. gününde Rusya, birçok şehri bombalamaya devam ediyor. Savaş sürerken çok sayıda ülkeden de Rusya'ya peş peşe ağır yaptırımlar geliyor. Az sayıda ülke ise ya tarafını belli etmiyor ya da Belarus gibi Rusya'dan yana taraf tutuyor.
Rusya'nın sıradaki hedefinin Polonya olduğu iddia edilirken ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı. Buna göre Polonya Salı günü ABD'li yetkililere Rusya'nın G20'deki yerine geçmeyi önerdi ve "olumlu yanıt" aldı.
Gelişmeler tüm dünya tarafından dikkatle izlenirken Rusya'ya yakınlığıyla bilinen Çin'den yeni bir çıkış geldi. Konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hiçbir G20 ülkesi Rusya'yı G20'nin dışında tutamaz. G20 uluslararası bir ekonomik birlik, Rusya bu birliğin önemli bir parçası ve hiçbir üye ülkenin bir diğer ülkenin birlikten atmaya hakkı yoktur." ifadeleri yer aldı.
G20, iklim değişikliği ve kalkınma dahil olmak üzere küresel ekonomiyi etkileyen konularda eylemleri koordine etmeyi amaçlayan dünyanın en büyük ekonomilerinden biri. Rusya, 2000'lerde G8'e genişletilen G7'nin de bir parçasıydı ancak 2014'te Kırım'ı ilhak ettikten sonra gruptan atılmıştı.