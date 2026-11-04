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Çin Merkez Bankası döviz zorunlu karşılık oranını yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkaracak

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Çin Merkez Bankası, döviz zorunlu karşılık oranını 15 Kasım'dan itibaren yüzde 4'ten yüzde 6'ya yükselteceğini bildirdi. Banka, bu adımın başta ABD doları olmak üzere döviz likiditesini sıkılaştırıp yuan üzerindeki değerlenme baskısını hafifleteceğini belirtti.

Çin Merkez Bankası (PBoC), yuanın değerlenmesini dengelemek amacıyla banka ve kredi kuruluşlarının döviz zorunlu karşılık oranını yükselteceğini bildirdi.

Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, döviz zorunlu karşılık oranının 15 Kasım'dan itibaren yüzde 4'ten yüzde 6'ya yükseltileceği belirtildi.

Açıklamada, bir makroekonomik ihtiyat tedbiri olarak döviz zorunlu karşılık oranının yükseltilmesinin başta ABD doları olmak üzere döviz likiditesini sıkılaştıracağı ve Çin yuanı üzerindeki değerlenme baskısını hafifleteceği kaydedildi.

Bu arada, döviz zorunlu karşılık oranı, banka ve kredi kuruluşlarının döviz varlıklarına karşılık Merkez Bankası'nda tutmak zorunda oldukları payı ifade ediyor.

Çin yuanı, bu yılın 9 ayında dolar karşısında yüzde 4,2 değerlenmişti. Yuanın değerlenme ivmesi ekim ayında hızlanmış, 14 Ekim'den itibaren 14 gün boyunca yurt dışı piyasada değer kazanmıştı.

Çin Merkez Bankası, 2021'den bu yana ilk kez döviz zorunlu karşılık oranını yükseltiyor. 2021'de iki kez artırılarak yüzde 9'a çıkan döviz zorunlu karşılık oranı, 2022 ve 2023 yıllarında üç kez azaltılarak şu anki seviyesi olan yüzde 4'e inmişti.

Kaynak: AA
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