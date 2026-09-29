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Çin Merkez Bankası, 3 politika bankasının kredi faizini 25 baz puan indirdi

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Çin Merkez Bankası, reel ekonomiyi desteklemek için 3 politika bankasının kredi faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75'ten yüzde 1,5'e çekti. PSL'de imar projelerinin kapsamı genişletildi; teknoloji, tarım, küçük ölçekli ve özel işletmelere kredi miktarları artırıldı.

Çin Merkez Bankası (PBoC), reel ekonomiyi desteklemek üzere 3 politika bankasının 1 yıl vadeli kredi faiz oranını 25 baz puan indirdi.

PBoC'den yapılan açıklamada, "Taahhütlü Destek Kredisi Aracı" (PSL) olarak adlandırılan, politika bankalarının 1 yıl vadeli kredi faiz oranının yüzde 1,75'ten yüzde 1,5'e çekildiği bildirildi.

Bu arada, PSL ile kredi verilebilecek imar projelerinin kapsamının genişletildiği aktarılan açıklamada, bundan böyle su şebekeleri, yeni tip elektrik şebekeleri, bilgisayar sistemi ağları, yeni nesil iletişim ağları, kentsel altyapı ağları ve lojistik ağlarının inşası projelerine kredi sağlanabileceği belirtildi.

Açıklamada, teknolojik inovasyon ve teknolojik dönüşüm projelerine sağlanan kredi miktarının 1,2 trilyon yuandan 1,4 trilyon yuana, tarıma ve küçük ölçekli işletmelere sağlanan kredi miktarının 4,35 trilyon yuandan 4,85 trilyon yuana çıkarıldığı, bu toplam içinde özel işletmelere ayrılan kredi miktarının da 1 trilyon yuandan 1,3 trilyon yuana çıkarıldığı kaydedildi.

PBoC Başkanı Pan Gongşıng, söz konusu adımın, ulusal stratejik önceliklere uygun olarak politika bankalarını, reel ekonomiyi desteklemek üzere daha fazla teşvik etmeyi amaçladığını ifade etti.

Çin'de politika bankaları, devlet tarafından resmi ekonomik hedefler politikalar doğrultusunda belirli alanlara ve sektörlere finansman ve kredi sağlamak amacıyla kurulan bankaları ifade ediyor. Ülkede 1994'te çıkarılan Politika Bankaları Yasası ile kurulan 3 politika bankası bulunuyor.

Çin Tarım Kalkınma Bankası (ADBC) kırsal bölgelerdeki tarım kalkınma projelerine, Çin İhracat-İthalat Bankası (Exim) ticaret finansmanı, dış yatırımlar ve uluslararası ekonomik işbirliği projelerine, Çin Kalkınma Bankası (CDB) ise altyapı, enerji ve ulaştırma projelerine finansman sağlamak amacıyla kurulmuştu.

Kaynak: AA
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