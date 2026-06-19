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Çin, Malezya ve Vietnam menşeli "solar cam" ithalatına yönelik damping soruşturması açıldı

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Ticaret Bakanlığı, Çin, Malezya ve Vietnam menşeli 'solar cam' ürünlerine yönelik damping soruşturması açılmasına karar verdi. Yerli üretici Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'nin başvurusu üzerine başlatılan soruşturma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çin, Malezya ve Vietnam menşeli "solar cam" ürünlerine yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle yerli üretici Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ tarafından yapılan ve Düzce Cam Sanayi ve Ticaret AŞ, Europen Endüstri İnşaat Sanayi Ticaret AŞ, Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret AŞ, Okandan Cam Sanayi ve Ticaret AŞ, Salt Cam Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Camplaza Solar Cam Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin, Malezya ve Vietnam menşeli "solar cam" ürünlerine yönelik damping soruşturması açılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yapılan inceleme sonucu, damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile üç ülke menşeli solar cam ürününe yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
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