Çin limanlarındaki konteyner işlem hacmi yüzde 4,7 arttı

Çin Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, ülke limanlarındaki konteyner işlem hacmi 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,7 arttı. Taşımacılık sektörünün gelişimine ilişkin olarak bakanlık tarafından yayımlanan yıllık rapora göre, geçen yıl ülke limanlarında konteyner işlem hacmi toplam 296 milyon TEU (1 TEU, 20 feetlik konteyneri ifade ediyor) seviyesinde gerçekleşti.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Qinzhou şehrinde yer alan Qinzhou Limanı'nın otomatik konteyner terminali ve bir demiryolu konteyner dağıtım merkezi görülüyor, 11 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhang Ailin/Xinhua)

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, ülke limanlarındaki konteyner işlem hacmi 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,7 arttı.

Taşımacılık sektörünün gelişimine ilişkin olarak bakanlık tarafından yayımlanan yıllık rapora göre, geçen yıl ülke limanlarında konteyner işlem hacmi toplam 296 milyon TEU (1 TEU, 20 feetlik konteyneri ifade ediyor) seviyesinde gerçekleşti.

Bakanlık, Çin limanlarındaki kargo işlem hacminin ise bir önceki yıla göre yüzde 0,9 artışla yaklaşık 15,69 milyar tona ulaştığını açıkladı.

Ülkenin kıyı limanlarındaki kargo işlem hacmi yıllık yüzde 1,6 artışla 10,13 milyar tona yükselirken, iç limanlarda işlem gören mallar ise yüzde 0,3 düşüşle 5,55 milyar tona geriledi.