Çin-Laos Demiryolu ile Çin-Avrupa Yük Treni Güzergahları Birleşti

Çin'in güneybatısındaki Chengdu kentinde, Çin-Laos Demiryolu ile Çin-Avrupa yük treni güzergahlarını birbirine bağlayan yeni bir intermodal tren hizmeti başlatıldı. Hizmet, Güneydoğu Asya'dan Avrupa'ya doğrudan mal taşımacılığını kolaylaştırarak taşıma süresini kısaltıyor.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde bulunan Chengdu Uluslararası Demiryolu Limanı'nda mal taşıyan bir kamyon, 5 Ağustos 2020. (Fotoğraf: Liu Kun/Xinhua)

CHENGDU, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chengdu kentinde, Cuma sabahı Çin-Laos Demiryolu ile Çin-Avrupa yük treni güzergahlarını birbirine bağlayan yeni bir intermodal tren hizmeti başlatıldı.

İlk sefer, Tayland'ın Rayong kentinden yola çıkan ve Çin-Laos Demiryolu üzerinden Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'ya ulaşan, otomobil parçaları taşıyan bir tren tarafından gerçekleştirildi. Nakliye, Cuma sabahı Chengdu'dan ayrılan ve 17 Temmuz'da nihai varış noktası olan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye ulaşması beklenen Çin-Avrupa yük treni ile devam etti.

Hizmetin operatörlerinden Chengdu Uluslararası Demiryolu Hizmeti Ltd. Şti. tarafından yapılan açıklamada, yeni ekspres demiryolu hizmetinin Güneydoğu Asya'dan Avrupa'ya doğrudan mal taşımacılığını kolaylaştırmaya yardımcı olduğu ve taşıma süresini geleneksel deniz yollarının yarısından daha kısa bir süre olan 15 güne indirdiği belirtildi.

Yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin önemli bir projesi olan Çin-Laos Demiryolu, Aralık 2021'de faaliyete geçmişti. 1.035 kilometre uzunluğundaki demiryolu, Çin'in Kunming kentini Laos'un Viyentiyan şehrine bağlıyor.