Çin'in Shanxi eyaletinde kömür yatağı metan gazı üretimi rekor seviyeye ulaştı

Çin'in kuzeyinde bulunan kömür zengini Shanxi eyaletinde, kömür yatağı metan gazı üretimi yılın ilk yarısında 5,24 milyar metreküp ile rekor seviyeyi gördü. Eyaletin istatistik bürosu tarafından açıklanan verilere göre, Haziran ayında 880 milyon metreküp kömür yatağı metan gazı çıkarıldı. Kömür yatağı metan gazının çıkarılması, kömür madenlerindeki gaz patlaması kazalarının azaltılması, doğal gaz arzının artırılması ve çevre kirliliğinin azaltılması bakımından büyük önem taşıyor.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Qinshui ilçesinde bir kömür damarı gaz şirketine ait istasyon görülüyor, 8 Aralık 2020. (Fotoğraf: Cao Yang/Xinhua)

TAİYUAN, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde bulunan kömür zengini Shanxi eyaletinde, kömür yatağı metan gazı üretimi yılın ilk yarısında 5,24 milyar metreküp ile rekor seviyeyi gördü.

Eyaletin istatistik bürosu tarafından Perşembe günü açıklanan verilere göre, Haziran ayında 880 milyon metreküp kömür yatağı metan gazı çıkarıldı. Bu değer, aynı dönemde ulusal toplamın yaklaşık yüzde 81,5'ini oluşturdu.

Kömür yatağı metan gazı, esas olarak metandan oluşan ve kömür damarlarından üretilen geleneksel olmayan bir doğal gaz türü. Bu gazın çıkarılması; kömür madenlerindeki gaz patlaması kazalarının azaltılması, doğal gaz arzının artırılması ve çevre kirliliğinin azaltılması bakımından büyük önem taşıyor.

Önde gelen bir kömür üreticisi olan ve çok sayıda kömür yatağı metan gazı kaynağını barındıran Shanxi'de, 2020 sonu itibarıyla 660,13 milyar metreküplük kömür yatağı metan gazı içeren jeolojik rezervler keşfedilirken, bu miktar ulusal toplamın yüzde 90,94'üne denk geliyor.¦