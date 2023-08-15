Çin'in Henan eyaletinin dış ticareti 2023 yılında 440 milyar yuana ulaştı

Çin'in iç kesimindeki Henan eyaletinin dış ticareti, 2023 yılının ilk yedi ayında 440,18 milyar yuana (yaklaşık 61,33 milyar ABD doları) ulaştı. Eyaletin ihracatı geçen yıla göre yüzde 3,2 artış gösterirken, toplam ithalatı ise 148,81 milyar yuan olarak gerçekleşti. Henan'ın en büyük dört ticari ortağı ise ABD, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Avrupa Birliği ve Güney Kore oldu.

ZHENGZHOU, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in iç kesimindeki Henan eyaletinin dış ticareti, 2023 yılının ilk yedi ayında 440,18 milyar yuana (yaklaşık 61,33 milyar ABD doları) ulaştı.

Eyaletin merkezi Zhengzhou'da bulunan Gümrük İdaresi'nin bildirdiğine göre, eyaletin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artışla 291,37 milyar yuana yükseldi ve toplam ithalatı ise 148,81 milyar yuan olarak gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde ABD, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Avrupa Birliği ve Güney Kore, Henan'ın en büyük dört ticari ortağı olmayı sürdürdü.

Aynı dönemde Henan'ın Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) üyesi ülkelerle ticareti ise yüzde 2,8 artışla 132,33 milyar yuan olarak gerçekleşti. Eyaletin Kuşak ve Yol kapsamındaki ülkelerle dış ticareti de yüzde 10,8 artışla 133,77 milyar yuana ulaştı.