Çin'in Gansu Eyaleti'nin Kuşak ve Yol Ülkeleri ile Ticaret Hacmi Arttı

Çin'in Gansu eyaleti, Kuşak ve Yol ülkeleri ile ticaret hacminin yüzde 16,3 arttığını bildirdi. Gansu'nun dış ticaretinin toplam değeri ise yüzde 0,8 artarak 21,2 milyar yuana ulaştı. Eyaletin Kuşak ve Yol ülkelerine ihracatı ve ithalatı toplam dış ticaret hacminin yüzde 55,4'ünü oluşturdu.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang kentinden başlayan Çin-Laos Demiryolu üzerinde yol alan Gansu'nun ilk uluslararası yük treninin havadan çekilmiş fotoğrafı, 21 Nisan 2022. (Fotoğraf: Du Zheyu/Xinhua)

LANZHOU, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Gansu eyaleti, 2023'ün ilk dört ayında Kuşak ve Yol ülkeleri ile ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 artmasıyla dış ticaretinin yükseldiğini bildirdi.

Yerel gümrük idaresinin verilerine göre Ocak ve Nisan ayları arasında Gansu'nun dış ticaretinin toplam değeri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 artışla 21,2 milyar yuana (yaklaşık 3 milyar ABD doları) ulaştı. Eyaletin Kuşak ve Yol ülkelerinden ithalatı ve bu ülkelere ihracatı 11,75 milyar yuana ulaşarak toplam dış ticaret hacminin yüzde 55,4'ünü oluşturdu.

Öte yandan Gansu'nun Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) üye ülkeleriyle ticareti de bir önceki yılın aynı dönemine göre çarpıcı şekilde yüzde 53,2'lik artış kaydederek 6,1 milyar yuana ulaştı.

Özellikle ilk dört ayda Gansu'nun mekanik ve elektrikli ürün ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61,4 artışla 2,5 milyar yuan oldu.

Aynı dönemde nikel matı ithalatı, yüzde 179,9 gibi büyük bir artışla 2,17 milyar yuana yükseldi.