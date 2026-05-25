Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi 4 ayda yüzde 14,2 arttı

Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi ocak-nisan döneminde geçen yıla göre %14,2 artarak 3,99 milyar kilovata ulaştı. Güneş ve rüzgar enerjisindeki büyüme öne çıktı.

Ulusal Enerji İdaresinin (NEA) verilerine göre, kurulu kapasite ocak-nisan döneminde 3,99 milyar kilovata ulaştı. Böylece toplam elektrik üretim kapasitesi yıllık bazda yüzde 14,2 yükseldi.

Kurulu kapasitedeki artışta yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim kapasitesindeki artış etkili oldu. Bu dönemde güneş enerjisinden elektrik üretim kapasitesi yüzde 26,2 artışla 1,25 milyar kilovata, rüzgar enerjisinden elektrik üretim kapasitesi ise yüzde 22 artışla 660 milyon kilovata ulaştı.

Çin'de yılın ilk 4 ayında elektrik tüketimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 3,33 trilyon kilovatsaat olmuştu.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
