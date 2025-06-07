Çin'in Döviz Rezervleri Mayıs Ayında 3 Trilyon 285 Milyar Doları Buldu

Çin'in döviz rezervi varlıklarının, mayıs ayında 3 trilyon 285 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Mayıs 2025 dönemine ilişkin döviz rezervi verisini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervleri mayıs sonunda önceki aya göre 3,6 milyar dolar artış kaydetti.

Nisan ayına kıyasla yüzde 0,11 artan rezervlerin toplam değeri 3 trilyon 285 milyar dolara ulaştı.

Çin'in döviz rezervleri, 18 aydır 3,2 trilyon doların üzerinde seyrediyor.