Çin'in döviz rezervleri kasımda 3 trilyon 346 milyar dolara ulaştı

Güncelleme:
Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, döviz rezervlerinin kasım ayı sonunda 3 trilyon 346 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bir önceki aya göre 3 milyar dolar artış yaşandı.

Çin'in döviz rezervlerinin değerinin, kasım ayında 3 trilyon 346 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Kasım 2025 dönemine ilişkin döviz rezervi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervlerinin değeri, kasım ayı sonunda bir önceki aya göre 3 milyar dolar artarak 3 trilyon 346 milyar dolara ulaştı.

Rezervlerin değeri ekim ayına kıyasla yüzde 0,09 artış kaydetti.

İdareden yapılan açıklamada, kasım ayında ABD doları endeksinin düştüğü, buna karşın küresel finansal varlıkların fiyatlarının karışık seyrettiği, döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
