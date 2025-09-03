Çin'in Çelik Talebi Önümüzdeki 10 Yılda Düşecek

Dünyanın en büyük çelik tüketicisi Çin'in çelik talebinde gelecek 10 yılda yıllık 5 ila 7 milyon metrik tonluk düşüş yaşanması bekleniyor.

Merkezi İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'nin açıklamasına göre, Çin ekonomisinin altyapı ağırlıklı büyüme modellerinden uzaklaşması, çelik talebi üzerinde kalıcı baskı oluşturuyor.

Çin'in küresel talep içindeki payının, geçen yıl yüzde 49 seviyesinden 2050'ye kadar yüzde 31'e düşeceği öngörülüyor. Buna karşılık, Hindistan'ın çelik tüketiminin neredeyse üç katına çıkması ve küresel payının yüzde 8'den yüzde 21'e yükseleceği hesaplanıyor.

Güneydoğu Asya'nın talepteki payının ise yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkacağı tahmin ediliyor. Bu artışın, özellikle Vietnam, Tayland ve Endonezya'daki hızlı sanayileşmeden kaynaklandığı belirtiliyor.

Düşük karbonlu çelik üretimi için hükümet desteği şart

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wood Mackenzie kıdemli araştırma analisti Charvi Trivedi, Çin'de çelik üretimindeki fazlalığın eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını belirterek, "2025'te 50 milyon tonluk bir fazlalık, uzun vadede ise 350 milyon tona kadar çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, geçen yıl Hindistan'da yüzde 8 büyüyen çelik pazarının bu yıl yüzde 7 büyüyeceği hesaplanıyor. Bu büyüme, hükümet destekli altyapı projeleri ve özellikle otomotiv ile makine sektörlerindeki genişleyen üretimle destekleniyor.

Wood Mackenzie'ye göre küresel çelik ticareti daralıyor. Buna göre, 2024'te 381 milyon ton olan çelik ihracatının bu yıl yüzde 5,4 düşeceği öngörülüyor. Uzun vadede ticaret yoğunluğunun bugünkü yüzde 25 seviyesinden 2050'ye kadar yüzde 12'ye gerileyeceği tahmin ediliyor.

Analistler, aşırı kapasite ve düşük kar marjlarının, özellikle Avrupa ve Çin'de "yeşil çelik" üretimine yapılan yatırımları engellediği konusunda uyarıyor. Açıklamada, sektörün düşük karbonlu üretime geçişini hızlandırmak için daha güçlü hükümet desteği ve daha net düzenlemelerin şart olduğu vurgulandı.