Haberler

Çin, 2025'in dördüncü çeyreğinde 242,1 milyar dolar cari fazla verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılının son çeyreğinde cari işlemler dengesi 242,1 milyar dolar fazla verdi. Dış ticarette 297,3 milyar dolar fazla kaydedilirken, hizmet ticaretinde ve yatırımda açıklar oldu.

Çin'de cari işlemler dengesinin, geçen yılın son çeyreğinde 242,1 milyar dolar fazla verdiği bildirildi.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ekim-Aralık 2025 dönemine ait cari işlemler hesabını açıkladı.

Buna göre, ülkede dış ticaret, hizmetler, yatırım ve cari transferlerdeki gelir gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, dördüncü çeyrekte 242,1 milyar dolar fazla verdi.

Bu dönemde mal ticaretinde 297,3 milyar dolar fazla, hizmet ticaretinde 40,2 milyar dolar açık, yatırımlarda 22 milyar dolar açık ve cari transferlerde 6,9 milyar dolar fazla kaydedildi.

Cari fazla, 2025 genelinde ise 734,9 milyar dolara ulaştı.

Çin, 2024 yılında 422 milyar dolar cari fazla vermişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası

Mide bulandıran iddiada belediye başkanından zehir zemberek suçlama
Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti

Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti
Trump ve Netanyahu anlaştı! Petrol satışları üzerinden İran'a baskıyı artıracaklar

Dünya güzel haberi beklerken onlar gizlice el sıkıştı
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti

Maç öncesine damga vuran an! Plakaya ve içinden inene tepki yağıyor
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası

Mide bulandıran iddiada belediye başkanından zehir zemberek suçlama
Türkiye ve ABD onayladı! Münih'ten art arda kritik mesajlar

Türkiye ve ABD onayladı! Münih'ten art arda kritik mesajlar
Fenerbahçe, Trabzon'da 3-2'ye abone

Maç bitince ortaya çıktı! Böylesi bir daha zor görülür