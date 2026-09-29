Çin'in cari dengesi 2026'nın ikinci çeyreğinde 193,7 milyar dolar fazla verdi

Çin'in cari dengesi 2026'nın ikinci çeyreğinde 193,7 milyar dolar fazla verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'de cari işlemler dengesinin Nisan-Haziran 2026 döneminde 193,7 milyar dolar fazla verdiği bildirildi. Çin Devlet Döviz Takas İdaresi'nin verilerine göre mal ticaretinde 278,8 milyar dolar fazla kaydedilirken, cari denge yılın ilk çeyreğinde 184,3 milyar dolar fazla vermişti.
Çin'de cari işlemler dengesinin, bu yılın ikinci çeyreğinde 193,7 milyar dolar fazla verdiği bildirildi.
Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Nisan-Haziran 2026 dönemine ait nihai cari işlemler hesabını açıkladı.
Buna göre, ülkenin mal ticareti, hizmetler, yatırımlar ve cari transferlerdeki gelir gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ikinci çeyrekte 193,7 milyar dolar fazla verdi.
Bu dönemde mal ticaretinde 278,8 milyar dolar fazla, hizmet ticaretinde 55,4 milyar dolar açık, yatırımlarda 35,9 milyar dolar açık ve cari transferlerde 6,3 milyar dolar fazla kaydedildi.
Cari işlemler dengesi yılın ilk çeyreğinde de 184,3 milyar dolar fazla vermişti.