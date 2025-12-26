Haberler

Çin, 2024 Gayri Safi Yurt İçi Hasıla rakamını revize etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, 2024 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) rakamını nihai hesaplamanın ardından 134,8 trilyon yuan olarak revize etti. İlk hesaplamada 134,9 trilyon yuan olarak açıklanan GSYH, 101,8 milyar yuan aşağı revize edildi ancak büyüme oranı değişmedi.

Çin, 2024 yılına ait Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) rakamını nihai hesaplamanın ardından düzeltti.

Ulusal İstatistik Bürosu, Çin'de 2024'te GSYH'nin 134,8 trilyon yuan (yaklaşık 19,1 trilyon dolar) olduğunu bildirdi.

İlk hesaplamada 134,9 trilyon yuan olarak açıklanan GSYH, düzeltme sonrası 101,8 milyar yuan aşağı yönlü revize edildi. Yıllık yüzde 5 olarak hesaplanan büyüme oranında ise değişiklik olmadı.

Çin'de yıllık GSYH, ilk hesaplamanın ardından müteakip yılın sonunda doğrulama için bir kez daha hesaplanıyor. Doğrulama sürecinde, yıllık istatistiki veriler, nihai bütçe hesapları ve bakanlıklara ait idari kayıtlar da dikkate alınıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğurduğu bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne mahkemede kendini böyle savundu

Bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne kendini böyle savundu
Şirketini satıp, çalışanlara kişi başı 20 milyon lira ikramiye dağıttı

Şirketini satıp çalışanlara kişi başı 20 milyon lira ikramiye dağıttı
Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi

Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi
AFAD, 473 sözleşmeli personel alımı yapacak

Avukat, mühendis! Türkiye'nin önemli kurumu yüzlerce personel alacak
Doğurduğu bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne mahkemede kendini böyle savundu

Bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne kendini böyle savundu
Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
Türkiye genelinde tahliye coşkusu: Cezaevleri önünde bayram havası esti

Türkiye'nin dört bir yanında aynı sevinç görüntüleri