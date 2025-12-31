Haberler

Bazı poliester ürünlerin ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, yerli üreticilerin başvurusu üzerine Çin, Hindistan ve Malezya menşeli poliester ürünlerine yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açma kararı aldı. Ayrıca, Çin menşeli rüzgar türbini kanadı ithalatına yönelik damping soruşturması ise kapatıldı.

Çin, Hindistan ve Malezya menşeli bazı poliester ürünlerin ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğlerden biri, yerli üretici Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan, Küçükçalık Mensucat Sanayi AŞ, Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim AŞ, RB-Karesi Tekstil AŞ tarafından desteklenen başvuruya istinaden, Çin, Hindistan ve Malezya menşeli "Diğerleri, Poliesterlerden" sınıfındaki ürünlere yönelik yürürlükteki dampinge karşı kesin önlemlere dair nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını içeriyor.

Yapılan inceleme sonucu, yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından söz konusu ülkeler menşeli önlem konusu ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Çin menşeli rüzgar türbini kanadına yönelik soruşturma kapatıldı

Bir diğer tebliğle, Çin menşeli "rüzgar türbini kanadı" ithalatına yönelik yürütülen damping soruşturmasına ilişkin karar da yürürlüğe konuldu.

Buna göre, başvuru sahibi firmanın işbirliğini sürdürmemesi neticesinde mevcut soruşturmanın önlemsiz olarak kapatılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu
Manchester United'a sahasında büyük şok

Ne olacak bu takımın hali?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi