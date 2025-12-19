Haberler

Çin, gümrük tarifeleri ve devlet destekleri nedeniyle Hindistan'dan DTÖ'de istişare talep etti

Çin, Hindistan'ın iletişim ve güneş enerjisi sektöründeki gümrük tarifeleri ve devlet destekleri nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'ne başvurdu. Çin, bu uygulamaların DTÖ ilkelerini ihlal ettiğini savunarak Hindistan ile istişareye davet etti.

Çin, Hindistan'ın ithal iletişim ve enformasyon teknolojisi ürünlerine uyguladığı gümrük tarifeleri ile güneş enerjisi sektörüne sağladığı devlet destekleri nedeniyle bu ülkeye karşı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde istişare talebinde bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Yeni Delhi yönetiminin söz konusu sektörler ve ürünlere yönelik uygulamalarının, DTÖ'nün "ulusal muamele" ve "ithal ikame yasağı" ilkelerini ihlal ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Hindistan'ın bu tedbirlerle yerli endüstrilerine rekabet avantajı sağladığı, bunun ise Çin'in ticari çıkarlarına zarar verdiği savunuldu.

Pekin yönetimi, Hindistan'ı söz konusu uygulamalara ilişkin istişareye davet ederken, DTÖ çerçevesindeki yükümlülüklerine uyma ve tedbirleri buna göre düzenleme çağrısında bulundu.

Çin, ekim ayında da Hindistan'ın elektrikli araçlar ve batarya üretimine yönelik devlet desteklerinin haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle DTÖ'ye şikayette bulunmuştu.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

