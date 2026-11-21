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Çin'de ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımlarda 3 yıldır kaydedilen düşüş, bu yılın ilk 10 ayında da devam etti.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, doğrudan yabancı yatırımlar, Ocak-Ekim 2026 döneminde 606,9 milyar yuana (90,8 milyar dolar) ulaştı.

Güncel kullanılan yabancı sermaye miktarı, 10 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 azaldı.

Bu dönemde imalat sektörüne yapılan yatırımlar 143 milyar yuan (21,4 milyar dolar), hizmetler sektörüne yapılan yatırımlar 450,3 milyar yuan (67,4 milyar dolar) oldu.

Yüksek teknoloji sektörlerine yatırımlar arttı

Doğrudan yabancı yatırımların sektörlere dağılımına bakıldığında, yüksek teknoloji sektörlerindeki yatırımlar arttı. Bu sektörlerdeki yatırımlar yıllık bazda yüzde 31,3 artışla 252,8 milyar yuana (38 milyar dolar) ulaştı ve toplam yatırımların yüzde 41,7'sini oluşturdu.

Doğrudan yabancı yatırımların azaldığı sektörlere dair istatistikler paylaşılmazken, havacılık ve uzay donanımları imalatında yüzde 128,8, bilimsel ve teknolojik buluşların ticarileştirilmesi hizmetlerinde yüzde 73,3, bilgisayar ve ofis donanımları imalatında yüzde 48,8, elektronik ve iletişim donanımları imalatında yüzde 35,7 ve AR-GE ve tasarım hizmetlerinde yüzde 23 arttığı belirtildi.

Gelen yatırımların azaldığı ülkelere dair istatistikler paylaşılmazken, Kanada'dan yüzde 105,7, Fransa'dan yüzde 35,1, İsviçre'den yüzde 23,5 ve ABD'den yüzde 9,6 artış kaydedildi.

Çin'de 2026'nın ilk 10 ayında yabancı yatırımla 52 bin 853 şirket kuruldu. Yeni kurulan yabancı yatırımlı şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 azaldı.

Doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüş

Çin'de 2023'te doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 8 azalarak kayıtların tutulmaya başlandığı 1998'den bu yana ilk kez yıllık bazda gerilemişti. Doğrudan yabancı yatırımlar, 2024'te önceki yıla göre yüzde 27,1 gerileyerek 1998'den bu yana en sert düşüşü kaydetmişti. Yatırımlar 2025'te de yüzde 9,5 azalmıştı.

ABD ile jeopolitik rekabet, teknoloji alanındaki kısıtlamalar ve tarife politikalarının yarattığı belirsizlikler, Çin'e doğrudan yabancı yatırım akışını olumsuz etkilemişti.

Kaynak: AA