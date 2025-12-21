Çin'den tarihi keşif! Deniz altında dev altın madeni buldular

Çin'den yapılan açıklama, madencilik sektöründe geniş yankı uyandırdı. Yetkililer, ülkenin ilk deniz altı altın yatağının Çin'in doğusundaki Şandong eyaleti açıklarında tespit edildiğini duyurdu. Jiaodong Yarımadası açıklarında bulunan rezervin, Asya'da bugüne kadar keşfedilen en büyük deniz altı altın yatağı olduğu ifade edildi.

TOPLAM REZERV 3 BİN 900 TONUN ÜZERİNE ÇIKTI

Keşfin büyüklüğüne ilişkin kesin bir miktar açıklanmazken, resmi verilere göre bu yeni yatağın eklenmesiyle Şandong eyaletindeki toplam altın rezervi 3 bin 900 tonun üzerine çıktı. Söz konusu miktar, Çin'in bilinen toplam altın rezervlerinin yaklaşık yüzde 26'sına karşılık geliyor.

SON YILLARDA ARAMA FAALİYETLERİNE HIZ VERİLDİ

Uzmanlar, deniz altında tespit edilen bu rezervin Çin'in uzun vadeli maden politikaları ve kaynak güvenliği açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekiyor. Pekin yönetiminin son yıllarda mineral arama faaliyetlerine hız verdiği, 2021'den bu yana bu alana yaklaşık 450 milyar yuan yatırım yapıldığı belirtiliyor.

Son keşif, Çin'de art arda gelen büyük ölçekli altın bulgularının devamı olarak değerlendiriliyor. Daha önce ülkenin kuzeydoğusunda 1.400 tonun üzerinde altın barındırdığı açıklanan büyük bir kara yatağı bulunmuş, bu keşif 1949'dan bu yana tek seferde gerçekleştirilen en büyük altın bulgusu olarak kayıtlara geçmişti.