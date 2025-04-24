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Çin'den Kocaeli'ne Binlerce Araç Getirildi

Çin'den Kocaeli'ne Binlerce Araç Getirildi
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Çin'den Kocaeli'deki Safiport Limanı'na getirilen binlerce sıfır kilometre araç, havadan görüntülendi. BYD'nin elektrikli araç taşıma gemisi, 39 günlük yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaştı.

Çin'den Kocaeli'ne getirilen binlerce araç böyle görüntülendi

KOCAELİ - Çin'den dev gemiyle Kocaeli'deki Safiport Limanı'na getirilen binlerce araç havadan görüntülendi. Ortaya çıkan manzara dikkat çekti.

Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticilerinden BYD'nin ileri teknolojiye sahip araç taşıma gemisi "BYD Changzhou", Türkiye'ye teslimat yapmak üzere 25 Şubat'ta Çin'in Ningbo Limanı'ndan yola çıkmıştı. 7 bin araç kapasiteli taşıma gemisi, 39 günlük yolculuğun ardından 5 Nisan'da Safiport Derince Limanı'na ulaşmıştı.

Limana indirilen binlerce sıfır kilometre araç, havadan görüntülendi. Ortaya çıkan ilginç manzara dikkat çekerken, bu araçların Türkiye ve yurt dışı için kullanılacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA ERKATIRCI - Ekonomi
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