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Çin'de yuan kredileri eylül sonunda yüzde 4,8 artışla 284,44 trilyon yuana ulaştı

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Çin Merkez Bankasına göre yuan kredilerinin toplam hacmi eylül sonunda yıllık yüzde 4,8 artışla 284,44 trilyon yuana ulaştı. Ocak-Eylül 2026'da yeni krediler 11,52 trilyon yuan oldu; hane halkına 1,03 trilyon yuan daha az, işletmelere 12,55 trilyon yuan daha fazla kredi verildi.

Çin'de yuan cinsinden toplam kredi hacmi, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı.

Çin Merkez Bankasından (PBoC) yapılan açıklamaya göre, Ocak- Eylül 2026 döneminde bankalar ve finans kuruluşlarının verdiği yeni yuan kredilerinin toplamı 11,52 trilyon yuan (yaklaşık 1,72 trilyon dolar) oldu.

Yılın 9 ayında hane halkına geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1,03 trilyon yuan (150 milyar dolar) daha az, işletmelere ise 12,55 trilyon yuan (1,88 trilyon dolar) daha fazla yeni kredi sağlandı.

Yuan kredilerinin toplam hacmi eylül sonunda 284,44 trilyon yuana (42,5 trilyon dolar) ulaşarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8 arttı.

Yılın 9 ayında, dolaşımdaki nakit para hacmi (M0) yüzde 10,6, dolaşımdaki nakit ile bankalardaki vadesiz mevduatları içeren para hacmi (M1) yüzde 3,2, dolaşımdaki nakit ile bankalardaki vadeli ve vadesiz mevduatları içeren genel para hacmi (M2) ise yüzde 7,2 arttı.

Bu dönemde yuan bazlı mevduatlarda 20,76 trilyon yuan (3,1 trilyon dolar) artış olurken bunun 9,39 trilyon yuanını (1,4 trilyon dolar) hane halkı mevduatları oluşturdu.

Kaynak: AA
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