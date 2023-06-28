Çin'de Yeşil Enerjiye Geçiş: Çatı Üstü Güneş Enerjisi Tesisatları Kuruldu

Çin'de yeşil enerjiye geçiş sürecinde çatı üstü fotovoltaik güneş enerjisi (PV) tesisatları ülke genelinde yaygınlaşıyor. Zhejiang eyaletindeki Huzhou şehrine bağlı Jucheng ve Songshi köylerinde enerji üretimi için çatılara PV panelleri kuruldu. Çatılardaki güneş enerjisi tesisatlarının yılda 99.000 kilovat-saat enerji üretmesi bekleniyor. Elde edilen gelir ise yaşlılara yardım etmek ve iki köyün altyapısını iyileştirmek için kullanılacak.