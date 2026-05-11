Çin'de üretici fiyatlarında Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle görülen artış sürüyor

Çin'de, Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle enerji ve ham madde fiyatlarının yükselmesi nedeniyle Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) nisan ayında yıllık bazda yüzde 2,8 artış gösterdi. Tüketici fiyatları da artışını sürdürdü.

Çin'de, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla Orta Doğu'da başlayan savaşın küresel enerji ve ham madde fiyatlarında yol açtığı yükselişin etkisiyle üretici fiyatlarındaki artış nisan ayında da devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) açıkladığı fiyat artışı verilerine göre, nisanda Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Orta Doğu'da savaşın küresel enerji ve ham madde fiyatlarındaki artışın üretici fiyatlarındaki etkisi nisanda önceki aya kıyasla daha belirgin hale geldi.

İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan ÜFE, 2022'nin son çeyreğinden bu yana, 41 aydır süren gerilemenin ardından ilk kez martta yüzde 0,5 artış kaydetmişti.

ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde başlayan gerileme sonraki 3 yıl boyunca devam etmişti. Endeks, 2023'te yüzde 3, 2024'te yüzde 2,2 ve 2025'te yüzde 2,6 düşmüştü. Endeks bu yıl da ocakta yüzde 1,4, şubatta yüzde 0,9 gerilemişti.

Tüketici fiyatlarındaki artış da sürüyor

Öte yandan enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2 artış kaydetti.

Tüketici fiyatları, şubatta yıllık bazda yüzde 1,3 artarak son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış, martta ise yüzde 1 artmıştı.

Çin'de tüketici fiyatları 2023'ten itibaren durgunluğa girmişti. Ülkede enflasyon 2023 ve 2024'te yalnızca yüzde 0,2 artmış, 2025'te ise sabit kalmıştı. Çin hükümeti, süregelen durgunluk nedeniyle normalde yüzde 3 olarak belirlediği yıllık enflasyon hedefini geçen yıl yüzde 2'ye düşürmüştü.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği, savaş nedeniyle kesilmişti

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile Basra Körfezi'nde tırmanan gerilim nedeniyle, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik bir geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran'ı dünya pazarlarına bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun ana güzergahı konumunda bulunuyor.

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.

Boğazdaki tanker trafiğindeki kesintiler küresel petrol tedarikinde aksamalara, petrol fiyatlarında artışa yol açmış durumda.

