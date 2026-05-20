Çin'de elektrik üretimi nisanda yüzde 2,6 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, nisan ayında elektrik üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,6 artarak 744 milyar kilovatsaate ulaştı. Hidroelektrik ve güneş enerjisi üretiminde artış, nükleer ve rüzgar enerjisinde düşüş kaydedildi.

Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) verilerine göre, büyük enerji işletmelerinin elektrik üretimi, Nisan 2026'da, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak 744 milyar kilovatsaate ulaştı.

Hidroelektrik üretimi yıllık bazda yüzde 12,2, güneş enerjisinden elektrik üretimi yüzde 7,1 ve termik enerjiden elektrik üretimi yüzde 3,1 artarken, nükleer enerjiden üretim yüzde 8,7 ve rüzgar enerjisinden üretim yüzde 5 azaldı.

Elektrik üretimi ilk 4 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,3 artarak 3,12 trilyon kilovatsaate ulaştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
