Çin'de bütçe gelirleri 11 ayda yüzde 0,8 arttı

Çin Maliye Bakanlığı, bu yılın 11 ayında merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirlerinin geçen yıla göre yüzde 0,8 arttığını açıkladı. Vergi gelirleri artarken, vergi dışı gelirler azaldı ve bütçe açığı 680 milyar dolara ulaştı.

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, bu yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artış gösterdi.

Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, merkezi ve yerel yönetimlerin bütçe gelirleri toplamı, Ocak-Kasım 2025 döneminde 20,05 trilyon yuan (2,85 trilyon dolar) oldu.

Vergi gelirleri yüzde 1,8 artışla 16,48 trilyon yuana (2,34 trilyon dolar) ulaşırken vergi dışı gelirler yüzde 3,7 azalarak 3,57 trilyon yuan (510 milyar dolar) oldu.

Bütçe gelirleri, 11 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 artarken bütçe harcamaları da yüzde 1,4 artışla 24,85 trilyon yuana (3,53 trilyon dolar) ulaştı.

11 aylık dönemde yaklaşık 680 milyar dolar bütçe açığı kaydedildi.

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri 2024'te 21,97 trilyon yuan (yıl sonundaki kura göre 3,05 trilyon dolar), bütçe harcamaları ise 28,46 trilyon yuan (yıl sonundaki kura göre 3,93 trilyon dolar) olmuştu.

Hükümet, bu yıl bütçe açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya oranı hedefini yüzde 3'ten yüzde 4'e çıkararak büyümeyi teşvik edici politikalar için bütçe harcamalarını artırma niyetini ortaya koymuştu.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
