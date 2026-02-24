Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı
Çin'deki 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları (LPR) değiştirilmedi. 1 yıl vadeli kredi faizi yüzde 3, 5 yıl vadeli kredi faizi ise yüzde 3,5'te sabit tutuldu. Bu oranlar, kurumsal krediler ve emlak kredileri için referans olarak kullanılıyor.
Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine koyduğu kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.
Kredi faiz oranlarında en son Mayıs 2025'te 10'ar baz puanlık indirim yapılmış, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e çekilmişti.