Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı

Çin'in ulusal bankalar arası fon merkezi, 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarını sabit tutarak, 1 yıllık kredi faizi yüzde 3, 5 yıllık kredi faizi ise yüzde 3,5 olarak belirlendi.

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,5'te sabit tuttu.

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine eklediği kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi olarak kullanılıyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Kredi faiz oranlarında en son Mayıs 2025'te 10'ar baz puanlık indirim yapılmış, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e çekilmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
