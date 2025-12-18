Haberler

Çin'de genç işsizlik oranı kasımda yüzde 16,9 oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de 16-24 yaş grubundaki genç işsizlik oranı, ekimdeki yüzde 17,3'ten kasımda yüzde 16,9'a düştü. Ancak genel işsizlik oranı yüzde 5,1 iken genç işsizlik oranı hala yüksek seyrini sürdürüyor. Genç işsizliğin, yeni mezunların iş bulma dönemlerinde arttığı belirtiliyor.

Çin'de genç işsizlik oranı, kasımda yüzde 16,9'a geriledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Kasım 2025 dönemi yaş gruplarına göre işsizlik oranlarını açıkladı. Buna göre, nüfusun çalışma çağının başlangıcındaki 16-24 yaş grubundaki işsizlik oranı ekimde yüzde 17,3 iken kasımda yüzde 16,9'a geriledi.

Genç işsizlik oranı önceki aya göre azalsa da genel işsizlik oranına kıyasla yüksek seyrini sürdürdü. UİB, bu hafta başında, kentlerdeki genel işsizlik oranının kasım sonu itibarıyla yüzde 5,1 olduğunu bildirmişti.

Genç işsizlik, genel işsizlikten yüksek

Ülkede genç nüfustaki işsizlik oranının, uzun zamandır genel işsizlik oranından çok daha yüksek olması dikkati çekiyor. UİB, genç işsizliğin Temmuz 2023'te yüzde 21,3 ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından yaş gruplarına göre işsizlik verilerini açıklamayı bırakmıştı. Aralık 2023'te, öğrenimine devam eden lise ve üniversite öğrencilerinin hariç tutulduğu yeni hesaplama yöntemine geçilmişti.

Ağustos 2025'te yüzde 18,9'a ulaşan genç işsizlik, yeni hesaplama yöntemine geçilmesinden sonra en yüksek seviyeye çıkmıştı. Çin'de bu yaz 12,2 milyon öğrencinin mezun olduğu tahmin ediliyor.

Genç işsizlik oranının yeni mezunların iş bulma dönemi olan sonbahar aylarında yüksek seyretmesi, iç ekonomik sorunların ve dış belirsizliklerin istihdamı olumsuz etkilemeyi sürdürdüğüne işaret ediyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho Fenerbahçe'den eski futbolcusunu Benfica'ya istiyor

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı yıldızı istiyor
Arabeskin sevilen ismi Cansever'den kötü haber! Son halini paylaştı, dua istedi

Arabeskin sevilen isminden kötü haber! Son halini paylaştı, dua istedi
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı

123 milyonluk ülkede insan bile olmayan kişiyle evlendi
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Mourinho Fenerbahçe'den eski futbolcusunu Benfica'ya istiyor

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı yıldızı istiyor
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük gaz anlaşmasını Arap ülkesiyle yaptı
Ak Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan Leyla Zana'ya yönelik tezahüratlara tepki

Bursasporluların attığı slogana Ak Partili vekilden sert tepki
20 kilo verdi! Tanju Özcan hastalığına dair ilk kez konuştu

Değişimi korkuttu! 20 kilo veren belediye başkanı hastalığını açıkladı
Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır

Futbolcu yol ortasında vuruldu, durumu ağır
1 Ocak'tan itibaren kurulacak şirketlerde bu sistem zorunlu olacak

1 Ocak'tan itibaren kurulacak şirketlerde bu sistem zorunlu olacak
Lübnanlı iş insanını 300 bin dolar dolandıran 4 şüpheli Bursa'da yakalandı

Gazze'ye et göndermek isteyen işadamını pişman ettiler
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı

Medyayı sarsan uyuşturucu soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi

Ünlülerin torbacısı, itirafçı olup tahliye edildi
title