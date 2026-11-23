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Çin'de elektrikli araçların ve yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşmasıyla şarj istasyonları ve veri merkezlerinin elektrik tüketimi hızla artıyor.

Çin Ulusal Enerji İdaresinin (NEA) verilerine göre, ekim ayında elektrikli araç batarya şarj ve değişim istasyonlarının elektrik tüketimi yıllık bazda yüzde 59,4 artışla 18,6 milyar kilovatsaate, internet veri merkezlerinin elektrik tüketimi ise yıllık bazda yüzde 37,4 artışla 9,9 milyar kilovatsaate ulaştı.

Yüksek teknoloji ve donanım imalatı sektörlerinde de elektrik tüketimi yıllık bazda yüzde 6,5 artışla 111,1 milyar kilovatsaate çıktı.

Çin'in toplam elektrik tüketimi, ekimde yıllık bazda yüzde 1,6 artarak 870,9 milyar kilovatsaat oldu.

Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yıllık yüzde 3,3 artışla 12,4 milyar kilovatsaate, imalat sanayisini içeren ikincil iş kollarında yüzde 1,8 artışla 579 milyar kilovatsaate, ticaret, ulaştırma, gayrimenkul, finans ve hizmetleri kapsayan üçüncül iş kollarında ise yüzde 6,3 artışla 171,4 milyar kilovatsaate ulaştı.

Hanehalkı elektrik tüketimi de aynı dönemde yıllık bazda yüzde 6,4 azalarak 108,1 milyar kilovatsaat olarak kaydedildi.

Çin'de yılın ilk 10 ayındaki elektrik tüketimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 8,94 trilyon kilovatsaat oldu.

Ülkede elektrik tüketimi, 2025'te 10,4 trilyon kilovatsaate ulaşarak ilk kez bir yılda 10 trilyon kilovatsaat barajını aşmıştı.

Kaynak: AA