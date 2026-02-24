Haberler

Çin'de Bahar Bayramı tatilinde yerli turist sayısı 596 milyon oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı tatilinde yerli turist sayısının 596 milyona ulaştığı bildirildi.

Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı tatilinde yerli turist sayısının 596 milyona ulaştığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 15-23 Şubat tarihlerini kapsayan 9 günlük tatilde turizm harcamaları 803,5 milyar yuana (116,3 milyar dolar) ulaştı.

Tatilde 596 milyon kişi turistik yerleri ziyaret ederken, turist sayısı geçen yılki 8 günlük bayram dönemine kıyasla 95 milyon artış kaydetti.

Bakanlık, tatilde kış turizmi destinasyonları ile kış mevsiminde iklimin güneşli ve sıcak olduğu Haynan Adası gibi tropik bölgelere talebin yoğun olduğunu, öte yandan Çin'deki Bahar Bayramı kutlamalarını yerinde görmek üzere ülkeyi ziyaret eden yabancı turist sayısında da artış olduğunu kaydetti.

Ulaştırma Bakanlığı, tatilde ülke içinde 2,8 milyar seyahat yapıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Dünyanın uykularını kaçıracak "İran" açıklaması geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber

Tepki yağıyor! Gömmek yerine bakın ne yapmışlar
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Mohamed Salah'ın genç halini görenler inanamıyor

Bir zamanlar bu haldeydi, şimdi dünya tanıyor
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti

Ağırlaştırılmış müebbet isteniyordu, rapora rağmen beraat etti