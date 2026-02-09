Haberler

Çin'de Bahar Bayramı'nın ilk haftasında ülke içinde 1,4 milyardan fazla seyahat yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Ulaştırma Bakanlığı, 2-8 Şubat tarihleri arasında Bahar Bayramı süresince 1,4 milyardan fazla seyahat yapıldığını açıkladı. Seyahatlerin büyük çoğunluğu kişisel otomobillerle gerçekleştirildi.

Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı'nın ilk haftasında ülke içinde 1,4 milyardan fazla seyahat yapıldığı bildirildi.

Çin Ulaştırma Bakanlığı, bu yıl 2 Şubat-13 Mart'ı kapsayan 40 günlük tatil döneminin ilk haftasındaki seyahat rakamlarını açıkladı.

Buna göre, 2-8 Şubat haftasında ülke içinde yapılan seyahatlerin sayısı 1,4 milyarı aştı.

Seyahatlerin 1,3 milyardan fazlası kişisel otomobillerle kara yollarında gerçekleşirken demir yollarıyla 86 milyon, hava yollarıyla 16 milyon, nehir ve deniz hatlarında ise 4,9 milyon seyahat yapıldı.

Ay Yeni Yılı'nı içine alan Bahar Bayramı döneminde milyonlarca Çinli, ailelerini ziyaret etmek üzere memleketlerine yolculuk ediyor.

"Çunyün" adı verilen Bahar Bayramı yolculukları, "dünyanın en büyük kitlesel göçü" olarak adlandırılıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid

Arda'ya demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
Masada ifşa olan ünlü isim gündem değiştirmek için cüzdana sarıldı

Masada ifşa olan ünlü isim gündem değiştirmek için cüzdana sarıldı
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı Ghislaine Maxwell bugün ifade verecek

Dananın kuyruğu kopacak! Bugün hücresinden çıkıp ifade veriyor
İlk kare geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı

İlk kare geldi! İşte yeni takımı
Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid

Arda'ya demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Meclis'teki taciz rezaletinde tartışma yaratacak karar
Burcu Özberk: Ben çirkin adam seviyorum

Erkekte aradığı kritere bakın! Duyanlar şaşıp kalıyor