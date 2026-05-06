Çin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinde 1,51 milyar seyahat yapıldı

Güncelleme:
Çin'de 1-5 Mayıs tarihlerinde yapılan iç seyahat sayısı geçen yıla göre yüzde 3,46 artarak 1,51 milyara yükseldi. Kara yoluyla yapılan seyahatler çoğunluğu oluştururken, sınır aşırı seyahatlerde de 11,2 milyon giriş ve çıkış gerçekleşti.

Çin Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1-5 Mayıs tarihlerinde günlük ortalama seyahat sayısı 300 milyonu aştı.

Tatil süresince kara yoluyla 1,39 milyar, demir yoluyla 106,3 milyon, hava yoluyla 10,5 milyon ve nehir ile deniz yollarıyla 8,4 milyon seyahat yapıldı.

11,2 milyon sınır aşırı seyahat

Ulusal Göçmenlik İdaresi, tatil döneminde gümrüklerden 11,2 milyon giriş ve çıkışın yapıldığını duyurdu.

Sınır aşırı seyahatlerin günlük ortalaması, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artışla 2,2 milyon oldu.

Gümrüklerden geçen yabancı ülke vatandaşlarının sayısı, geçen yıla kıyasla yüzde 12,5 artarak 1,2 milyona ulaştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
