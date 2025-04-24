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İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

Çin, Boeing uçaklarını ABD'ye geri gönderiyor

Çin, Boeing uçaklarını ABD'ye geri gönderiyor
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Çin yönetimi, Boeing'den aldığı yolcu uçaklarını geri gönderme kararı aldı. Boeing'in CEO'su, Çinli hava yolu şirketlerine planlanan uçak teslimatlarının iptal riski bulunduğunu açıkladı.

Çin yönetimi, Boeing'den aldığı bazı yolcu uçaklarını ABD'ye geri gönderme kararı aldığını duyurdu. ABD merkezli uçak üreticisi Boeing'in Üst Yöneticisi (CEO) Kelly Ortberg, Çinli hava yolu şirketlerine teslim edilmesi planlanan iki uçağın iade edildiğini, üçüncü uçağın da kısa süre içinde geri gönderileceğini açıkladı. Ortberg, bu yıl Çin'e gönderilmesi planlanan toplam 50 uçağın teslimatlarının iptal edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu ve Çinli müşterilerin teslimatları almaya yanaşmadığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Çin akıllı Amerika dan korkmuyor ki 57 İslam ülkesi ise korkuyor işte bu yüzden YRP nin gelmesi şart

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