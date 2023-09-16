Çin-Avrupa yük trenleri son 10 yılda 217 şehre hizmet verdi
Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Cong Liang, son 10 yılda 25 Avrupa ülkesindeki 217 şehre hizmet veren yaklaşık 77.000 Çin-Avrupa yük treni seferi gerçekleştirildiğini söyledi. Çin-Avrupa yük trenlerinin toplam 340 milyar ABD doları değerinde 7,31 milyon TEU konteyner ürün taşıdığı belirtildi.
Havadan çekilen fotoğrafta, Almanya'nın Hamburg kentine giden bir Çin-Avrupa yük treni, Çin'in Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'daki Putian İstasyonu'ndan ayrılırken görülüyor, 18 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Li Jianan/Xinhua)
NANJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Cong Liang, son 10 yılda 25 Avrupa ülkesindeki 217 şehre hizmet veren yaklaşık 77.000 Çin-Avrupa yük treni seferi gerçekleştirildiğini söyledi.
Cong Cuma günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Lianyungang kentinde düzenlenen Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi İşbirliği Forumu'nda yaptığı açıklamada, son 10 yılda Çin-Avrupa yük trenlerinin toplam 340 milyar ABD doları değerinde 7,31 milyon TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) konteyner ürün taşıdığını söyledi.
Cong ayrıca Çin-Avrupa yük trenlerinin küresel pazardaki rekabet avantajını arttırmak için altyapı inşası, gelişmiş bağlantısallık ve çeşitlendirilmiş ulaşım kanallarının önemini vurguladı.
"Bağlantılılığın Derinleştirilmesi ve Kazan-Kazan İşbirliğinin Teşviki" temasıyla düzenlenen foruma Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Ulaştırma Bakanlığı, Gümrük Genel İdaresi, Devlet Demiryolları Grubu ve bazı yerel yönetimler ortaklaşa ev sahipliği yaptı.