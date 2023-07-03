Çin-Afrika Ekonomik ve Ticaret Fuarı'nda 10,3 Milyar Dolarlık Projeye İmza Atıldı

Çin-Afrika Ekonomik ve Ticaret Fuarı, Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da sona erdi. Fuarda, toplam 10,3 milyar ABD doları değerinde 120 projeye imza atıldı. Çin ve Afrika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gücünü ve direncini gösteren fuara, 53 Afrika ülkesi, uluslararası örgütler, şirketler ve finans kurumları katıldı.

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da bulunan Changsha Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen 3. Çin-Afrika Ekonomik ve Ticaret Fuarı sırasında sergilenen performansın fotoğraflarını çeken izleyiciler, 1 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)

CHANGSHA, 3 Temmuz (Xinhua) -- 3. Çin- Afrika Ekonomik ve Ticaret Fuarı Pazar günü sona erdi. Fuarda, toplam 10,3 milyar ABD doları değerinde 120 projeye imza atıldı.

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da Perşembe günü başlayan fuar, dört gün sürdü. Hunan, Afrika ile ekonomik ve ticari ilişkilerde ülkenin en aktif eyaletlerinden biri.

Hunan eyaleti yönetimi Genel Sekreter Yardımcısı Zhou Yixiang, bu yılki fuarda 1.700 yabancı ve 10 binin üzerinde yerli konuğun yer almasıyla, şimdiye kadarki en yüksek katılımın gerçekleştiğini söyledi.

Hunan'daki Ticaret Departmanı Başkanı Shen Yumou, katılımcı sayısının bir öncekine göre yüzde 70, sergilenen Afrikalı ürünlerin sayısının ise yüzde 166 artmasıyla, fuarın tarihindeki en yüksek rakamlara ulaşıldığını belirtti.

Shen, fuara Çin ile diplomatik ilişkileri olan 53 Afrika ülkesinin tamamı, 12 uluslararası örgüt, 1.700'den fazla Çin ve Afrika şirketi, iş dünyası örgütleri, ticaret odaları ve finans kurumlarının katıldığını bildirdi.

Yetkili, "Katılımın yüksek olması, Çin-Afrika ekonomik ve ticari işbirliğindeki güçlü enerjiyi ve direnci gösteriyor" dedi.

Çin, Afrika'nın en büyük ticaret ortağı ve dördüncü en büyük yatırım kaynağı. Resmi veriler, Çin ve Afrika arasındaki ikili ticaretin 2022'de 282 milyar ABD doları olduğunu gösteriyor. Çin'in Afrika'ya yılın ilk dört ayında yaptığı doğrudan yatırım, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 1,38 milyar ABD dolarına ulaştı.