NANNİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin, 171 ülke ve bölgeyle gümrük denetim ve karantina işbirliği yaptı.

Cuma günü Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de Kuşak ve Yol ülkeleri arasındaki gıda güvenliği hakkında yapılan konferansa göre Çin, gıda erişimi konusunda yaklaşık 400 uluslararası işbirliği belgesine imza attı.

Çin'in gümrük yetkilileri, Kuşak ve Yol'un inşasına katkıda bulunan ülkelerin ilgili yetkilileriyle gıda güvenliği yönetişimi konusundaki işbirliğini güçlendirecek ve gıda işbirliğinde yeni büyüme noktalarını araştıracak.

Gümrük verilerine göre Çin'in Kuşak ve Yol ülkeleriyle gıda ticareti, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 553,82 milyar yuana (yaklaşık 77,15 milyar ABD doları) ulaştı.