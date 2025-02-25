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Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası'nda Yeni Yönetim Belirlendi

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası'nda Yeni Yönetim Belirlendi
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Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası'nın 31. Olağan Genel Kurulu, Nihat Özdemir'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesiyle gerçekleşti. 2025-2028 dönemini kapsayan yeni yönetim kurulu belirlendi ve sendikanın geleceğine dair hedefler paylaşıldı.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası'nın (ÇEİS) 31. Olağan Genel Kurulu, çimento sektöründen üst düzey temsilcilerin katılımı ile 20 Şubat 2025 tarihinde ÇEİS merkez binasında gerçekleştirildi. 2025-2028 yıllarında görev alacak Yönetim Kurulunun belirlendiği toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir seçildi.

Çimento sektörünün çatı kuruluşlarından ÇEİS'in 31. Olağan Genel Kurulu, üye kuruluşların delegelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Genel Kurulda, 2025-2028 döneminde ÇEİS'te görev alacak Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi. Ayrıca, ÇEİS Genel Sekreteri Dr. H. Serdar Şardan, sendikanın önceki dönemde gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin sektör temsilcilerini bilgilendirdi.

Genel Kurulda, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçilirken, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık Başkan Vekili olarak seçildi. Yönetim Kurulu'nun diğer üyeleri; Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Turgut Orhun, Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, Nuh Çimento Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin, Batısöke Söke Çimento Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, Göltaş Göller Bölgesi Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Nihan Atasagun ve Çimentaş CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi M. Cenker Mirzaoğlu oldu.

ÇEİS'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, yaptığı ilk açıklamada şöyle konuştu: "Üyemiz olan 34 kuruluşa bağlı 65 tesisle, çimento sektörünün tamamına yakınını temsil eden ÇEİS, 31. Olağan Genel Kurulu ile birlikte sektörümüz ve Ülkemiz sanayisi için oldukça önemli bir günü geride bıraktı. Köklü geçmişi ile, Cumhuriyetimizin kuruluşuna tanıklık eden, ekonomimizde önemli bir yere sahip olan sektörümüz için yeni Yönetim Kurulunun hayırlı olmasını diliyor, ÇEİS'in kıymetli temsilcilerine ve yönetimde yer alan arkadaşlarıma gösterdikleri teveccüh için teşekkür ediyorum. Önceki Yönetim Kurulu Başkanı ve Üye arkadaşlarımızın çimento sektörünün gelişimi için ortaya koydukları kararlılık ve katkılar için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Onlardan devraldığımız görevi hiçbir sorumluluktan kaçınmayarak, daha fazla katkı sunmak amacıyla ve büyük bir özveriyle sürdürmeye devam edeceğiz. ÇEİS, 60 yıldır olduğu gibi çimento sektörünün gelişimi için üzerine düşeni yapmaya ve özellikle sektörümüzde sendikal konularda tesis ettiğimiz çalışma barışını korumaya yönelik faaliyetlerini sürdürecek, topluma da fayda sağlayacak sonuçlar elde etmeye gayret gösterecektir." - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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