Çikolata Kisti: Kadınlarda Kısırlığın Nedenlerinden Biri

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Murat Ekin, halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriozisin çoğu zaman yıllarca fark edilmeden ilerlediğini ve kısırlığa yol açabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ekin, kadınların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen endometriozisin, çoğu zaman yıllarca fark edilmeden ilerlediğini aktardı.

Ekin, hastalığın ağrının yanı sıra kısırlığa da yol açabileceğine dikkati çekerek, erken tanının önemine vurgu yaptı.

Çikolata kistinin, rahim iç tabakasındaki dokunun karın boşluğu ve pelvik organlara yerleşmesiyle geliştiğini anlatan Ekin, " Endometriozis, toplumda sık görülen bir hastalıktır ancak farkındalığı azdır. Kadınların yüzde 5 ile 10'unda, hamile kalamayan kadınların yüzde 5 ile 20'sinde ve kronik pelvik ağrı yaşayan kadınların yüzde 40 ile 50'sinde rastlanır. Çoğunlukla 25-35 yaş arasında tanı konulmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Tanıda gecikme 7 yıla kadar uzayabiliyor

Tanıda gecikmenin 7 yıla kadar uzayabildiğini aktaran Ekin, özellikle rahmin kas tabakasına yayılan adenomyozis olgularında ağrının yanı sıra adet kanamalarında uzamanın ön planda olduğunun bilgisini verdi.

Ekin, çikolata kistinin, pelvik organlarda yapışıklıklara sebep olduğunu, bu durumun yumurtanın tüplere taşınmasını zorlaştırabileceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Çikolata kistleri de yumurta kalitesini ve sayısını azaltabilmektedir. Ayrıca bazı faktörler embriyo gelişimini ve tutunmasını engelleyebilir. Hastalığın kesin tanısı cerrahi ve patolojik inceleme ile konulabiliyor. Hastanın şikayetleri, muayene bulguları, ultrasonografide tespit edilen çikolata kistleri veya vajendekinodüller tanıda yol göstericidir. Gerekli durumlarda tanısal laparoskopi yapılabilir ve aynı seansta odaklar temizlenebilir."