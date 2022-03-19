Çiğ süt tavsiye fiyatı litre başına 5,70 lira oldu

Ulusal Süt Konseyi, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren nisan ayı sonuna kadar soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını litre başına 5,70 lira olarak belirledi.

Konseyin internet sitesindeki açıklamada geçen yıl 29 Kasım'da, 8 Aralık 2021'den itibaren geçerli olmak üzere, kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatının, litre başına 4,70 lira olarak belirlendiği hatırlatıldı.

Çiğ süt üretim maliyetinde yaşanan artış sebebiyle, Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu'nun soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını belirlemek üzere bugün toplandığı belirtilen açıklamada, şunlar söylendi:

"Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin görüşü doğrultusunda, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren nisan ayı sonuna kadar soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) oy çokluğuyla litre başına 5,70 lira olarak belirlenmiştir. Nisan ayı sonu itibarıyla piyasa şartlarına göre tekrar değerlendirme yapılacaktır."

Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında, Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerlerinin baz alınacağının altı çizilen açıklamada, "Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için 8 kuruş fark uygulanacaktır" denildi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi