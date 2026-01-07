Haberler

USK, çiğ süt tavsiye fiyatını üreticinin eline 22,22 lira geçecek şekilde belirledi

Güncelleme:
Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye fiyatını 22 Ocak'tan itibaren litre başına net 22,22 lira olarak belirledi. Fiyat, yağ ve protein içeriğine göre değişiklik gösterecek ve yeniden Nisan 2026'da değerlendirilecek.

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 22 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere üreticinin eline litre başına net 22,22 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.

Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı 22 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere tespit edildi.

Buna göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, çiğ süt desteği hariç üreticinin eline litre başına net 22,22 lira geçecek şekilde belirlendi. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu gideler üreticiye ilave ödenecek. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 33 kuruş fark ödenecek.

Duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı Nisan 2026'da yeniden değerlendirilecek.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
