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Çiğ süt desteğine ilişkin başvuru esasları düzenlendi

Ekonomi Haberleri

Çiğ süt desteğine ilişkin başvuru esasları düzenlendi

Her türlü denetim ve soruşturma nedeniyle Bakanlık Süt Kayıt Sistemi'ne (BSKS) veri giriş yetkisi iptal edilen üretici/yetiştirici örgütlerine üye yetiştiriciler, çiğ süt destekleme başvurularını başka bir örgüt ya da il-ilçe müdürlüklerinden yapacak.

Her türlü denetim ve soruşturma nedeniyle Bakanlık Süt Kayıt Sistemi'ne (BSKS) veri giriş yetkisi iptal edilen üretici/yetiştirici örgütlerine üye yetiştiriciler, çiğ süt destekleme başvurularını başka bir örgüt ya da il-ilçe müdürlüklerinden yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle tebliğin çiğ süt desteklemesinin başvuru yeri, şekli ve zamanına ilişkin şart ve kurallara dair hükmüne ek yapıldı. Buna göre, destekleme döneminde her türlü denetim ve soruşturma nedeniyle BSKS'ye veri giriş yetkisi iptal edilen üretici/yetiştirici örgütlerine üye/ortak yetiştiricilerin, desteklemeye esas başvuru ve diğer tüm iş ve işlemleri, varsa veri giriş yetkisi bulunan başka bir üretici/yetiştirici örgütünce yapılacak.

Üyelerin/ortakların veri giriş yetkisi iptal edilen üretici/yetiştirici örgütünün dışında herhangi bir üyeliği/ortaklığı yoksa esas başvuru ve diğer tüm iş ve işlemleri il/ilçe müdürlüğünce yürütülecek.

Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi

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