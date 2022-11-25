Çiftçinin dört gözle beklediği 84 milyon liralık destek, hesaplara yatırılmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçiye yapılan destekleme ödemelerinin "Hayırlı olsun" diyerek hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Destek kapsamında toplamda 83 milyon 943 bin lira ödeme yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçinin dört gözle beklediği haberi verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakanlık, destekleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

"HAYIRLI OLSUN"

Çiftçiye toplamda 83 milyon 943 bin liralık ödeme yapılacak. Bakanlığın paylaşımında, "83 milyon 943 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." denildi.

Yapılan desteklerin içerikleri şöyle:

Bireysel sulama hibe desteği: 48 milyon 23 bin 325 TL

Kırsal kalkınma yatırımları desteği: 23 milyon 618 bin 955 TL

İpekböceği yetiştiriciliği desteği: 12 milyon 300 bin 720 TL

İşte Bakanlık'tan yapılan paylaşım: