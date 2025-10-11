Çiftçilik yapan vatandaş, havalimanındaki su fiyatına isyan etti: Memleket ne hale gelmiş?

Havalimanlarında yeme içme fiyatlarının yüksekliği uzun süredir tartışma konusu olurken, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu. Çankırı'da çiftçilik yapan Kadir Ulusoy, uçuşu rötar yapınca terminaldeki bir büfeden su almak istedi. Ancak bir şişe suya 80 TL ödediğini görünce tepkisini dile getirdi.

"MEMLEKET NE HALE GELMİŞ YA"

Cep telefonuyla kaydedilen o anlarda Ulusoy "Arkadaşlar bakın, bu su seksen lira. Seksen TL! Yazık günah ya, memleket ne hale gelmiş ya" sözleriyle öfkesini dile getirdi.

"KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE?"

Fiyatların kontrolsüz şekilde artmasına tepki gösteren Ulusoy, "Bir yetkili gelsin buraya, cevap versin. Bu kadar başıboşluk olur mu ya? Kimin eli kimin cebinde? Bu para kime gidiyor?" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

"BU SUYUN MALİYETİ 2 LİRA"

Ulusoy, şişe suyun maliyetinin çok daha düşük olduğunu vurgulayarak "Bu suyun maliyeti iki lira. Beş lira kazan, on lira kazan ama bu kadar da olmaz. Yüzde bin kâr haramdır. Ne olacak bu milletin sonu ya?" dedi.

DİĞER YOLCULAR ALKIŞLARLA DESTEK VERDİ

Kadir Ulusoy'un sözleri havalimanında bulunan diğer yolcular tarafından alkışlarla desteklendi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve havalimanlarındaki fahiş fiyat tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.