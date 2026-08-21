Çiftçilere 195,6 Milyon Lira Destek Ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemesi olarak 195,6 milyon liranın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, emeğin karşılık bulması ve çiftçinin güvenle üretmesi için üreticileri desteklediklerini belirterek, "195,6 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre kırsal kalkınma yatırımları için 190 milyon 972 bin lira, AR-GE için 4 milyon 588 bin lira destek verilecek.

Kaynak: AA