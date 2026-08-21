Haberler

Çiftçilere 195,6 Milyon Lira Destek Ödemesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 195,6 milyon lira tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Kırsal kalkınma yatırımları için 190,9 milyon, AR-GE için 4,5 milyon lira ayrıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemesi olarak 195,6 milyon liranın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, emeğin karşılık bulması ve çiftçinin güvenle üretmesi için üreticileri desteklediklerini belirterek, "195,6 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre kırsal kalkınma yatırımları için 190 milyon 972 bin lira, AR-GE için 4 milyon 588 bin lira destek verilecek.

Kaynak: AA
Eski bakan adına tahsisli! İşte kardeş Kuriş'in yakalandığı araçtan çıkan para

İşte kardeş Kuriş'in yakalandığı araçtan çıkan para

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

61 yıllık Türk devi iflas etti

61 yıllık Türk devi iflas etti
Sofralara gelecekti! Her yeri böcek saran fırın sahibinden çileden çıkaran sözler

Her yeri böcek saran fırının sahibinden çileden çıkaran sözler
Megastardan mega ücret! Tarkan'ı dinlemek bir araba parası

Megastardan mega ücret! Tarkan'ı dinlemek bir araba parası
TEKNOFEST'te nefes kesen gösteri: SAT ve SAS komandoları hayran bıraktı

TEKNOFEST'te nefes kesen anlar: SAT ve SAS komandoları hayran bıraktı
3 kardeşin ölümünde ilk bulgu belli oldu

3 kardeş ölüme nasıl gitti! İlk tespit kahretti
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...

Parmaklıklar ardında büyük pişmanlık yaşıyor: Özgürlüğüme kavuşunca...
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Bir takımımız 30. sırada

Kulüpler sıralaması güncellendi! Bir takımımız 30. sırada