Çiftçilere 306 Milyon Lira Tarımsal Destek Ödemesi

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 306 milyon 541 bin 763 lira tutarındaki tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Destek ödemeleri, kırsal kalkınma, sulama, tohum ve fidan kullanımı gibi alanları kapsıyor.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Toprağı emekle buluşturan, bereketi çoğaltan üreticilere destek vermeyi sürdürdüklerini belirten Yumaklı, "306 milyon 541 bin 763 lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, kırsal kalkınma yatırımlarına 175 milyon 791 bin 51 lira, bireysel sulamaya 84 milyon 636 bin 903 lira, sertifikalı tohum kullanımına 38 milyon 952 bin 986 lira, sertifikalı/standart fidan kullanımına 1 milyon 373 bin 639 lira, yağlı tohumlu bitkilere 1 milyon 71 bin 106 lira destekleme ödemesi yapılacak. Hububat, baklagil ve dane mısır desteği ise 4 milyon 716 bin 78 lira olacak.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
Haberler.com
500
