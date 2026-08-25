Yüreğir Ziraat Odası Başkanı'ndan sulama borcu için süre uzatımı talebi

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, uzun süreli ve aralıksız yağışlar nedeniyle mısır ekim ve hasat döneminin geciktiğini belirterek, çiftçilerin sulama borçlarını indirimli ödeyebilmeleri için 31 Ağustos olan son ödeme tarihinin eylül ayı sonuna kadar uzatılmasını istedi.

Doğan, bu yıl etkili olan yağışların tarımsal üretim takvimini ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Yağışlar nedeniyle birçok üreticinin tarlasına zamanında giremediğini ve mısır ekimlerinin geciktiğini belirten Doğan, çiftçilerin büyük bölümünün geç ve kademeli ekim yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

"Mısırın henüz yüzde 15'i hasat edildi"

Mısır hasadının henüz yaklaşık yüzde 15'inin gerçekleştirilebildiğini belirten Doğan, hasat edilen ürünlerde de rutubet oranının istenilen seviyeye düşmediğini söyledi. Doğan, "Çiftçimizin bugün en önemli sorunu nakit akışıdır. Mısırını hasat edecek, ürününü satacak ve elde ettiği gelirle öncelikle sulama birliğine olan borcunu ödeyecek. Ancak mısır hasadının henüz yaklaşık yüzde 15'i yapılabilmiş durumda. Hasat yapılabilen alanlarda dahi rutubet oranı yüzde 14-15 seviyesine düşmedi. Böyle bir ortamda üreticiden 31 Ağustos'a kadar sulama borcunu ödemesini beklemek fiilen mümkün değildir" dedi.

Çiftçilerin borçlarını ödemekten kaçınmadığını vurgulayan Doğan, "Çiftçimiz borcunu ödemek istiyor. Fakat önce ürününü hasat edip satabilmesi gerekiyor. Yaşanan gecikme çiftçinin tercihi değil, tamamen iklim şartlarından kaynaklanmaktadır. Olağanüstü bir üretim sezonu yaşanıyorsa ödeme takviminin de buna göre değerlendirilmesi gerekir" diye konuştu.

"Aynı ilde iki farklı uygulama kabul edilemez"

Adana'da faaliyet gösteren sulama birlikleri arasındaki farklı uygulamalara da dikkat çeken Doğan, Sağ Sahil Sulama Birliği'nin sulama ödemelerinin eylül ayı sonunda alınacağını çiftçilere SMS yoluyla bildirdiğini, Sol Sahil Sulama Birliği'nin ise ödemelerin ağustos ayı sonuna kadar yapılmasını ve ödeme yapmayan çiftçilerin indirimden yararlanamayacağını duyurduğunu söyledi. Doğan, "Aynı ilde, aynı ürünü yetiştiren, aynı iklim şartlarından etkilenen çiftçiler arasında iki farklı uygulamanın olması doğru değildir" ifadelerini kullandı.

"Çiftçiye ek yük değil, makul süre verilmeli"

Yetkililere çağrısını yineleyen Doğan, olağanüstü iklim şartları ve geciken mısır hasadının dikkate alınması gerektiğini belirterek, sulama borçlarının indirimli ödeme süresinin 31 Ağustos'tan eylül ayı sonuna kadar uzatılmasını istedi. Doğan, "Bu karar çiftçimize nefes aldıracak ve kurumlar arasındaki uygulama farklılığını da ortadan kaldıracaktır. Yetkililerimizden üreticimizin sesine kulak vermelerini ve bu mağduriyeti gideren kararı bir an önce almalarını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı