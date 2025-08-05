Cicim ayları bitti, mevduat faizi dibe vurdu: İşte 1 milyon TL'nin getirisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayında politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 50'den yüzde 47'ye çekmesinin ardından, bankalarda mevduat faiz oranlarında da aşağı yönlü hareket hızlandı. Geçen hafta yüzde 47 seviyelerine kadar çıkan 32 günlük vadeli mevduat faizleri, bu hafta itibarıyla yüzde 45,50 seviyelerine kadar geriledi.

Enflasyonun beklentilerin altında kalması da faizlerdeki düşüşü destekleyen bir diğer faktör olarak öne çıkarken, uzmanlara göre bu eğilim bir süre daha devam edebilir.

5 Ağustos itibarıyla bankaların en yüksek 32 günlük mevduat faiz oranları:

QNB Finansbank, Denizbank: %45,50

Akbank: %45,00

Garanti BBVA: %44,50

Alternatif Bank: %44,00

Fibabanka, ING: %43,00

Odea Bank: %42,50

Ziraat Bankası, TEB: %41,00

Yapı Kredi: %40,00

İş Bankası: %37,00

1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK NET GETİRİSİ NE KADAR?

Faiz oranlarındaki düşüşe rağmen kısa vadeli mevduatta ciddi kazançlar söz konusu olmaya devam ediyor. İşte bazı bankaların 32 günlük getirileri:

QNB Finansbank / Denizbank (%45,50):

Net kazanç: 32.909,59 TL

Vade sonu tutar: 1.032.909,59 TL

Garanti BBVA (%44,50):