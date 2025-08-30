Restoran ve aile eğlencesini bir arada sunan Chuck E. Cheese, Türkiye pazarına giriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Chuck E. Cheese, Türkiye'de ortaklık yapısı ve uzun vadeli vizyonuyla sektöre adım atıyor.

Her yıl 25 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan ve 17 ülkede 600'e yakın mağazası bulunan marka, 1 milyar doların üzerinde gelir elde ediyor.

Türkiye, genç nüfusu, aile odaklı yapısı ve stratejik konumuyla, markanın uluslararası büyüme stratejisinde rol üstlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen temaslar ve organizasyonlar dolayısıyla markanın bölgesel iş ortakları Türkiye'de buluştu.

Marka, 2026 sonuna kadar İstanbul'da ilk 3 mağazasını açmayı planlıyor. İlk adımın ardından, Türkiye genelinde hızlı bir büyüme stratejisi izlenecek.

Kısa vadede, 4 yıl içerisinde 20 mağazaya ulaşılması, orta vadede ise Türkiye genelinde 60 mağazalık ağ kurulması hedefleniyor.

Her yeni mağazanın, bulunduğu AVM'lere ek müşteri trafiği sağlayarak sektöre değer katacak ve ailelerin güvenle tercih ettiği sosyal alanlardan biri olması bekleniyor.

Markanın Türkiye'ye gelmesine liderlik eden PNB Üst Yöneticisi (CEO) Burak Halaç, şirketin Türkiye vizyonunun, yalnızca mağaza açılışlarıyla sınırlı olmadığını belirterek, "Orta vadede Türkiye'nin aile yeme-içme ve eğlence sektörünün lider markası olmak hedefleniyor. Bu liderlik, yalnızca pazar payıyla değil, ailelerin hayatında yaratılan kalıcı değer ve güvenle ölçülecek." ifadelerini kullandı.