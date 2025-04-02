Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi

Sürücüleri mutlu edecek haber! Zam iptal edildi
Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti

Volkan Konak'ın mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi

Beylikdüzü'nde ruhsat için istenen bedel dudak uçuklattı
Dizi kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'a Özgür Özel sahip çıktı

Özgür Özel, Aybüke Pusat'a bakın neyin sözünü verdi

CHP'nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, genel boykot çağrısına karşın markette alışveriş çağrısı yaptı. O anları paylaşan Yerlikaya, "Milletimizle birlikte, 7'den 77'ye bir ve beraber olarak Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz. Yerli üretimimizi desteklemeye, esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel bazı markalar için boykot çağrısı yaptı. Markaların sayısı süreç içinde git gide artarken bugün için de genel boykot çağrısı yaptı.

BAKAN YERLİKAYA DA ALIŞVERİŞE ÇIKTI

Boykota karşı bakanlar ise harekete geçti. Bazı bakanlar marketlere giderek alışveriş yaptı. Onlardan birisi de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu.

"BOYKOT ÇAĞRILARI, MİLLETİMİZİN EMEĞİNE EMANETTİR"

Ali Yerlikaya markette alışveriş yaparak vatandaşlarla sohbet etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya şunları söyledi: "Yerli ve milli ürünlerimize, esnaflarımıza yönelik boykot çağrıları, doğrudan ülkemizin ve milletimizin emeğine ihanettir. Milletimizle birlikte, 7'den 77'ye bir ve beraber olarak Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz. Yerli üretimimizi desteklemeye, esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü vakit, Milli Destek Vakti'dir."

CHP'nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! ReklamReklamdır
CHP'nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMr Camel:

komediler hahah

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFirat Tas:

İçişleri bakanı değil akharamilerin pis işleri bakanı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıno NAME:

bakanın tek kısılık gosterısını haber yaparsınız mılyonların bulustugu hadıselere gozu kapalı tek satır haber yapmazsınız ..bu kadarda korkak yalama olunmaz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.