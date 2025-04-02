CHP'nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel bazı markalar için boykot çağrısı yaptı. Markaların sayısı süreç içinde git gide artarken bugün için de genel boykot çağrısı yaptı.

BAKAN YERLİKAYA DA ALIŞVERİŞE ÇIKTI

Boykota karşı bakanlar ise harekete geçti. Bazı bakanlar marketlere giderek alışveriş yaptı. Onlardan birisi de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu.

"BOYKOT ÇAĞRILARI, MİLLETİMİZİN EMEĞİNE EMANETTİR"

Ali Yerlikaya markette alışveriş yaparak vatandaşlarla sohbet etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya şunları söyledi: "Yerli ve milli ürünlerimize, esnaflarımıza yönelik boykot çağrıları, doğrudan ülkemizin ve milletimizin emeğine ihanettir. Milletimizle birlikte, 7'den 77'ye bir ve beraber olarak Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz. Yerli üretimimizi desteklemeye, esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü vakit, Milli Destek Vakti'dir."